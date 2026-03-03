RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
03.03.2026 09:30:43
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus
Um 09:27 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,06 Prozent auf 24 093,00 Punkte.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 426,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 071,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Wert von 24 734,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 23 776,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der LUS-DAX 23 060,00 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,93 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 24 071,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,31 Prozent auf 40,36 EUR), Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 235,10 EUR), QIAGEN (+ 0,75 Prozent auf 41,61 EUR), Siemens Healthineers (-0,15 Prozent auf 41,31 EUR) und Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-13,83 Prozent auf 90,26 EUR), RWE (-3,35 Prozent auf 53,06 EUR), Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR), Bayer (-3,19 Prozent auf 39,32 EUR) und Deutsche Bank (-3,11 Prozent auf 28,34 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 632 704 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 199,605 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
