LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Der LUS-DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,13 Prozent auf 25 767,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 955,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 736,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 25 280,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 25 715,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 945,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,89 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 1,25 Prozent auf 94,18 EUR), Commerzbank (+ 0,95 Prozent auf 38,14 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 51,02 EUR), Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 48,22 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 127,66 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-1,62 Prozent auf 49,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,34 Prozent auf 25,74 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1 026,00 EUR), RWE (-1,04 Prozent auf 56,94 EUR) und Merck (-0,99 Prozent auf 149,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 286 371 Aktien gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at