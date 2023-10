LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,34 Prozent stärker bei 15 159,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 085,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 173,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 06.09.2023, einen Stand von 15 734,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der LUS-DAX bei 15 549,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2022, den Wert von 12 438,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,85 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,28 Prozent auf 73,48 EUR), Zalando (+ 2,20 Prozent auf 20,91 EUR), Infineon (+ 1,33 Prozent auf 32,42 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,23 Prozent auf 22,22 EUR) und Daimler Truck (+ 1,00 Prozent auf 32,25 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-1,98 Prozent auf 118,75 EUR), Henkel vz (-0,94 Prozent auf 67,68 EUR), Symrise (-0,53 Prozent auf 90,84 EUR), RWE (-0,24 Prozent auf 32,96 EUR) und Hannover Rück (-0,24 Prozent auf 206,10 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 269 803 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 142,703 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,64 erwartet. Mit 8,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

