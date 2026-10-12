Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Blick
|
12.10.2026 15:58:51
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,29 Prozent auf 25 281,00 Punkte an.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 172,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 320,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 116,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 124,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,91 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 962,10 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 38,52 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,59 Prozent auf 300,70 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 57,14 EUR), BASF (-0,99 Prozent auf 51,17 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 68,56 EUR), Daimler Truck (-0,75 Prozent auf 41,04 EUR) und Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 61,70 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 772 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Indizes in diesem Artikel
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