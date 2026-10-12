Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 12.10.2026 15:58:51

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Das macht der LUS-DAX am Montag.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,29 Prozent auf 25 281,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 172,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 320,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 570,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 116,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 124,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,91 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 962,10 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 38,52 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,59 Prozent auf 300,70 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 57,14 EUR), BASF (-0,99 Prozent auf 51,17 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 68,56 EUR), Daimler Truck (-0,75 Prozent auf 41,04 EUR) und Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 61,70 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 772 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
08.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 51,33 -0,41% BASF
Brenntag SE 61,96 -0,23% Brenntag SE
Commerzbank 38,55 1,72% Commerzbank
Continental AG 68,78 -0,26% Continental AG
Daimler Truck 41,22 -0,48% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 300,90 1,59% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 24,84 0,65% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 267,60 1,44% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 75,46 1,32% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 57,35 -2,78% Infineon AG
Rheinmetall AG 959,80 2,70% Rheinmetall AG
SAP SE 193,68 1,21% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,20 -0,18% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,39 0,18% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 282,00 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen