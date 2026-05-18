LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,58 Prozent aufwärts auf 23 973,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 638,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 025,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 24 650,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 220,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, mit 23 759,00 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,41 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,66 Prozent auf 250,90 EUR), RWE (+ 2,07 Prozent auf 56,34 EUR), Infineon (+ 1,58) Prozent auf 66,22 EUR), EON SE (+ 1,09 Prozent auf 18,06 EUR) und Rheinmetall (+ 1,09 Prozent auf 1 132,20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Scout24 (-2,83 Prozent auf 70,50 EUR), Heidelberg Materials (-2,36 Prozent auf 165,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,34 Prozent auf 85,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,21 Prozent auf 49,24 EUR) und MTU Aero Engines (-2,20 Prozent auf 267,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 433 510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at