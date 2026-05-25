LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert am Montagmittag

Der LUS-DAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 12:23 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,11 Prozent auf 25 260,50 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 066,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 273,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 237,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 219,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 591,00 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,83 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 6,18 Prozent auf 314,30 EUR), Daimler Truck (+ 4,29 Prozent auf 41,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,38 Prozent auf 180,55 EUR), Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 174,74 EUR) und Zalando (+ 2,78 Prozent auf 21,42 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Fresenius SE (-0,85 Prozent auf 38,45 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 253,90 EUR), Scout24 (-0,76 Prozent auf 71,70 EUR) und Brenntag SE (-0,45 Prozent auf 57,24 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 953 692 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at