RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 14.01.2026 09:29:12

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsstart

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsstart

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,23 Prozent fester bei 25 442,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 459,50 Punkte, das Tagestief hingegen 25 356,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der LUS-DAX 24 226,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 286,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 20 295,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 2,74 Prozent auf 49,57 EUR), Bayer (+ 2,61 Prozent auf 39,96 EUR), Brenntag SE (+ 2,14 Prozent auf 51,56 EUR), Commerzbank (+ 1,20 Prozent auf 36,20 EUR) und EON SE (+ 1,17 Prozent auf 16,88 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,74 Prozent auf 37,87 EUR), Zalando (-1,18 Prozent auf 26,07 EUR), Allianz (-0,71 Prozent auf 377,10 EUR), Merck (-0,66 Prozent auf 127,90 EUR) und Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 892,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die RWE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 403 906 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,44 erwartet. Mit 6,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten