LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsstart
Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,23 Prozent fester bei 25 442,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 459,50 Punkte, das Tagestief hingegen 25 356,00 Zähler.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der LUS-DAX 24 226,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 286,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Stand von 20 295,00 Punkten.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 2,74 Prozent auf 49,57 EUR), Bayer (+ 2,61 Prozent auf 39,96 EUR), Brenntag SE (+ 2,14 Prozent auf 51,56 EUR), Commerzbank (+ 1,20 Prozent auf 36,20 EUR) und EON SE (+ 1,17 Prozent auf 16,88 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,74 Prozent auf 37,87 EUR), Zalando (-1,18 Prozent auf 26,07 EUR), Allianz (-0,71 Prozent auf 377,10 EUR), Merck (-0,66 Prozent auf 127,90 EUR) und Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 892,00 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die RWE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 403 906 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,633 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,44 erwartet. Mit 6,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
