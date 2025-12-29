LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent leichter bei 24 329,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 425,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 249,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.11.2025, lag der LUS-DAX bei 23 854,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 741,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.12.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 19 938,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 21,87 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 2,46 Prozent auf 168,45 EUR), Continental (+ 1,73 Prozent auf 67,20 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,38 EUR), Brenntag SE (+ 1,68 Prozent auf 49,67 EUR) und Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 24,39 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,14 Prozent auf 1 508,00 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 33,02 EUR), Commerzbank (-0,81 Prozent auf 35,44 EUR), Allianz (-0,56 Prozent auf 388,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 278 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236,485 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

