LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Der LUS-DAX machte am Montag Gewinne.

Der LUS-DAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent auf 16 690,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 16 607,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 708,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 22.12.2023, bei 16 706,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 14 776,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 093,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,323 Prozent. Bei 16 964,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,88 Prozent auf 16,99 EUR), Hannover Rück (+ 1,65 Prozent auf 228,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,59 Prozent auf 84,32 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 163,40 EUR) und Bayer (+ 1,44 Prozent auf 32,86 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-3,39 Prozent auf 10,69 EUR), RWE (-2,05 Prozent auf 36,72 EUR), Porsche (-1,60 Prozent auf 72,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,15 Prozent auf 51,38 EUR) und Henkel vz (-0,88 Prozent auf 71,76 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 153 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at