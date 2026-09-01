SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX im Fokus
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01.09.2026 15:58:53
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus
Um 15:55 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent auf 25 971,00 Punkte nach.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 231,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 921,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25 715,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 057,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24 046,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,72 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,03 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR), Merck (+ 1,44 Prozent auf 141,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 39,51 EUR) und Symrise (+ 0,85 Prozent auf 92,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 343,40 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), adidas (-2,05 Prozent auf 148,30 EUR) und SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 333 113 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,10
|-1,99%
|Henkel KGaA Vz.
|75,98
|0,21%
|Infineon AG
|55,41
|-1,49%
|Merck KGaA
|139,65
|0,87%
|MTU Aero Engines AG
|343,20
|-2,31%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|524,40
|1,27%
|QIAGEN N.V.
|37,34
|0,39%
|SAP SE
|183,84
|-3,45%
|Siemens AG
|278,80
|-1,97%
|Siemens Healthineers AG
|39,18
|0,41%
|Symrise AG
|92,12
|0,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,34
|-1,24%
|Vonovia SE
|19,08
|-0,83%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 932,00
|-1,04%
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