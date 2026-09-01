SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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LUS-DAX im Fokus 01.09.2026 15:58:53

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Um 15:55 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent auf 25 971,00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 231,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 921,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25 715,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 057,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24 046,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,72 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,03 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR), Merck (+ 1,44 Prozent auf 141,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 39,51 EUR) und Symrise (+ 0,85 Prozent auf 92,98 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 343,40 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), adidas (-2,05 Prozent auf 148,30 EUR) und SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 333 113 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 148,10 -1,99% adidas
Henkel KGaA Vz. 75,98 0,21% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,41 -1,49% Infineon AG
Merck KGaA 139,65 0,87% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 343,20 -2,31% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 524,40 1,27% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 37,34 0,39% QIAGEN N.V.
SAP SE 183,84 -3,45% SAP SE
Siemens AG 278,80 -1,97% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 39,18 0,41% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 92,12 0,20% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,34 -1,24% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 19,08 -0,83% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 932,00 -1,04%

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