LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Am Abend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Letztendlich ging der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 15 252,50 Punkten aus dem Dienstagshandel.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 117,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 290,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 15 873,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 16 083,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der LUS-DAX mit 12 676,00 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche (+ 1,11 Prozent auf 91,34 EUR), Continental (+ 0,79 Prozent auf 64,18 EUR), Covestro (+ 0,55 Prozent auf 47,86 EUR), SAP SE (+ 0,54 Prozent auf 123,32 EUR) und Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 207,20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Brenntag SE (-3,38 Prozent auf 69,08 EUR), Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 263,40 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 158,05 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 43,20 EUR) und Infineon (-0,89 Prozent auf 31,63 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 944 025 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 142,914 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

