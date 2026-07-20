LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mit Zuschlägen

Der LUS-DAX wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,03 Prozent fester bei 24 773,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 727,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 969,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX 24 997,00 Punkte auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 24 490,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 24 199,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,845 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 154,46 EUR), RWE (+ 2,79 Prozent auf 57,56 EUR), Fresenius SE (+ 2,35 Prozent auf 42,71 EUR), Zalando (+ 1,79 Prozent auf 28,41 EUR) und Infineon (+ 0,83 Prozent auf 64,19 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-2,49 Prozent auf 58,06 EUR), Bayer (-2,02 Prozent auf 47,48 EUR), MTU Aero Engines (-1,90 Prozent auf 335,20 EUR), BASF (-1,85 Prozent auf 47,65 EUR) und Hannover Rück (-1,41 Prozent auf 251,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 611 114 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at