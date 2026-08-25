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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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LUS-DAX-Performance im Blick 25.08.2026 12:26:49

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags im Plus

Der LUS-DAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Um 12:23 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,80 Prozent auf 26 329,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 119,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 334,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der LUS-DAX bei 25 399,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 279,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 4,52 Prozent auf 80,95 EUR), Infineon (+ 2,86 Prozent auf 55,71 EUR), Siemens Energy (+ 2,80 Prozent auf 152,90 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 287,05 EUR) und Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 51,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 73,24 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 283 637 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 217,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 52,03 -0,50% BASF
BMW AG 57,90 -0,31% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,32 1,09% Deutsche Bank AG
Henkel KGaA Vz. 76,40 -0,05% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,61 2,47% Infineon AG
SAP SE 185,82 -0,54% SAP SE
Scout24 80,90 5,13% Scout24
Siemens AG 286,95 2,32% Siemens AG
Siemens Energy AG 152,60 2,73% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 39,89 -0,87% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,38 -0,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 23,44 2,45% Zalando

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L&S DAX Indikation 26 336,00 0,83%

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