BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|LUS-DAX-Performance im Blick
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25.08.2026 12:26:49
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags im Plus
Um 12:23 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,80 Prozent auf 26 329,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 119,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 334,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der LUS-DAX bei 25 399,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 279,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 4,52 Prozent auf 80,95 EUR), Infineon (+ 2,86 Prozent auf 55,71 EUR), Siemens Energy (+ 2,80 Prozent auf 152,90 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 287,05 EUR) und Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 51,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 73,24 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 283 637 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 217,128 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|52,03
|-0,50%
|BMW AG
|57,90
|-0,31%
|Deutsche Bank AG
|33,32
|1,09%
|Henkel KGaA Vz.
|76,40
|-0,05%
|Infineon AG
|55,61
|2,47%
|SAP SE
|185,82
|-0,54%
|Scout24
|80,90
|5,13%
|Siemens AG
|286,95
|2,32%
|Siemens Energy AG
|152,60
|2,73%
|Siemens Healthineers AG
|39,89
|-0,87%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,38
|-0,14%
|Zalando
|23,44
|2,45%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 336,00
|0,83%