LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags stärker

Der LUS-DAX verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,49 Prozent fester bei 23 326,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 406,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 078,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 656,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, lag der LUS-DAX bei 25 095,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 19 952,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,05 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 2,61 Prozent auf 52,27 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,12 Prozent auf 39,49 EUR), Brenntag SE (+ 1,83 Prozent auf 57,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,72 Prozent auf 554,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,48 Prozent auf 273,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Heidelberg Materials (-2,08 Prozent auf 173,85 EUR), Rheinmetall (-1,79 Prozent auf 1 542,40 EUR), QIAGEN (-0,89 Prozent auf 35,00 EUR), Siemens Energy (-0,53 Prozent auf 148,90 EUR) und Airbus SE (-0,45 Prozent auf 164,34 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 468 957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at