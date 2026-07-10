LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag fester

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent fester bei 25 124,50 Punkten.

Bei 25 196,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 053,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 046,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 23 802,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 24 450,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,37 Prozent auf 170,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 25,89 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 42,72 EUR), Deutsche Bank (+ 1,16 Prozent auf 31,29 EUR) und Beiersdorf (+ 1,12 Prozent auf 77,58 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2,07 Prozent auf 71,83 EUR), Rheinmetall (-1,78 Prozent auf 995,20 EUR), Bayer (-1,42 Prozent auf 49,98 EUR), Siemens Energy (-1,32 Prozent auf 154,18 EUR) und HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 461,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 852 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,419 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,06 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at