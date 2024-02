LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich fester

Am Montag steht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,29 Prozent im Plus bei 16 985,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 012,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 952,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 701,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 15 300,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bei 15 341,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,44 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 17 060,00 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,28 Prozent auf 14,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 345,90 EUR), Zalando (+ 2,61 Prozent auf 19,47 EUR), Bayer (+ 2,48 Prozent auf 28,48 EUR) und BASF (+ 1,79 Prozent auf 44,81 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-0,69 Prozent auf 167,16 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 342,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 42,23 EUR), Beiersdorf (-0,22 Prozent auf 137,80 EUR) und adidas (-0,15 Prozent auf 171,48 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 273 269 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,884 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at