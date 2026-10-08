LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Um 15:56 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 24 945,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 791,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 115,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 868,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 968,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 635,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,95 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Hannover Rück (+ 0,84 Prozent auf 264,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 933,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 294,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,87 Prozent auf 67,04 EUR), Fresenius SE (-3,65 Prozent auf 41,71 EUR), QIAGEN (-3,57 Prozent auf 39,35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,73 Prozent auf 36,40 EUR) und Infineon (-2,54 Prozent auf 59,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 2 221 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217,682 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at