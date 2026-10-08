Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 08.10.2026 15:58:48

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX notiert heute im Minus.

Um 15:56 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 24 945,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 791,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 115,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 868,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 968,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 635,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,95 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Hannover Rück (+ 0,84 Prozent auf 264,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 933,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 294,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,87 Prozent auf 67,04 EUR), Fresenius SE (-3,65 Prozent auf 41,71 EUR), QIAGEN (-3,57 Prozent auf 39,35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,73 Prozent auf 36,40 EUR) und Infineon (-2,54 Prozent auf 59,40 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 2 221 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217,682 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

mehr Analysen
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 51,79 1,43% BASF
Deutsche Börse AG 294,70 0,61% Deutsche Börse AG
Fresenius SE & Co. KGaA 41,67 -3,43% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,04 -1,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 264,20 1,23% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 74,26 0,03% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,01 -5,03% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,11 -1,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 39,57 -1,21% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 937,40 1,32% Rheinmetall AG
SAP SE 188,70 0,66% SAP SE
Scout24 71,55 3,62% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,06 -3,82% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,32 -2,86% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 991,00 -0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen