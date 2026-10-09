LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 25 117,00 Punkte.

Bei 25 164,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 955,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 524,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 25 106,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 621,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,24 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,34 Prozent auf 23,80 EUR), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,30 Prozent auf 39,14 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 51,68 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 389,80 EUR), Infineon (-0,07 Prozent auf 58,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 16 804 778 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at