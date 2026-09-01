RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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01.09.2026 09:28:57
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab
Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 26 193,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 113,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 231,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 715,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 25 057,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24 046,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,62 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,43 Prozent auf 57,66 EUR), RWE (+ 2,22 Prozent auf 59,94 EUR), Merck (+ 2,09 Prozent auf 141,90 EUR), Symrise (+ 1,63 Prozent auf 93,70 EUR) und BASF (+ 1,23 Prozent auf 53,63 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,98 Prozent auf 185,22 EUR), Rheinmetall (-2,34 Prozent auf 1 084,80 EUR), MTU Aero Engines (-1,90 Prozent auf 345,40 EUR), Scout24 (-1,25 Prozent auf 78,80 EUR) und Siemens (-1,16 Prozent auf 282,30 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 393 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 220,942 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,41 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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