LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,64 Prozent auf 26 319,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 128,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 442,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 25 463,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 399,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 209,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 442,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Scout24 (+ 3,62 Prozent auf 74,40 EUR), Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR) und BMW (+ 1,98 Prozent auf 59,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Daimler Truck (-2,81 Prozent auf 46,72 EUR), Zalando (-2,11 Prozent auf 24,61 EUR), Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR) und Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,969 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at