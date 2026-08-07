Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Index im Blick
|
07.08.2026 17:58:38
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain
Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,64 Prozent auf 26 319,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 128,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 442,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 25 463,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 399,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 209,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 442,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Scout24 (+ 3,62 Prozent auf 74,40 EUR), Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR) und BMW (+ 1,98 Prozent auf 59,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Daimler Truck (-2,81 Prozent auf 46,72 EUR), Zalando (-2,11 Prozent auf 24,61 EUR), Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR) und Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,969 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, Kauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, buy (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Robert Gentz, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Robert Gentz, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Zalando Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|435,50
|-1,09%
|BMW AG
|59,66
|1,77%
|Commerzbank
|39,11
|1,32%
|Daimler Truck
|46,48
|-3,11%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,80
|-1,53%
|Rheinmetall AG
|1 145,00
|-0,54%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Scout24
|74,20
|3,13%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
|Zalando
|24,73
|-1,94%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 364,00
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.