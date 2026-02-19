LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Der LUS-DAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:59 Uhr um 0,79 Prozent schwächer bei 25 022,00 Punkten.

Bei 25 225,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 981,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 954,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.11.2025, den Wert von 23 315,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 415,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,86 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,73 Prozent auf 41,09 EUR), Symrise (+ 1,32 Prozent auf 75,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 32,78 EUR), Vonovia SE (+ 1,26 Prozent auf 27,25 EUR) und Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Airbus SE (-5,91 Prozent auf 188,70 EUR), RWE (-3,30 Prozent auf 51,00 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 162,25 EUR), BASF (-2,34 Prozent auf 48,74 EUR) und Siemens (-2,12 Prozent auf 239,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 503 509 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,08 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

