LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste

Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,57 Prozent tiefer bei 25 724,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 143,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 621,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 151,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 761,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,71 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 117,44 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 46,35 EUR), RWE (+ 0,28 Prozent auf 57,22 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,28 EUR) und Commerzbank (-0,28 Prozent auf 38,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,97 Prozent auf 57,38 EUR), Daimler Truck (-4,84 Prozent auf 39,88 EUR), Hannover Rück (-4,70 Prozent auf 292,00 EUR), Rheinmetall (-3,96 Prozent auf 808,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,94 Prozent auf 571,20 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 376 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at