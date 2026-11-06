L&S DAX Indikation

25 697,00
18,00
0,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 06.11.2026 15:58:55

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste

Der LUS-DAX notiert heute im Minus.

Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,57 Prozent tiefer bei 25 724,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 143,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 621,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 151,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 761,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,71 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 117,44 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 46,35 EUR), RWE (+ 0,28 Prozent auf 57,22 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,28 EUR) und Commerzbank (-0,28 Prozent auf 38,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,97 Prozent auf 57,38 EUR), Daimler Truck (-4,84 Prozent auf 39,88 EUR), Hannover Rück (-4,70 Prozent auf 292,00 EUR), Rheinmetall (-3,96 Prozent auf 808,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,94 Prozent auf 571,20 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 376 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 38,01 -0,99% Commerzbank
Daimler Truck 40,26 -2,57% Daimler Truck
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,56 -3,29% DHL Group (ex Deutsche Post)
Hannover Rück 291,80 -3,38% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 82,78 -0,77% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,80 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 45,03 -0,31% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
RWE AG St. 57,22 0,70% RWE AG St.
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,84 -2,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,88 -0,59% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 679,00 -1,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
05:52 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen