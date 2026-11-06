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06.11.2026 15:58:55
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste
Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,57 Prozent tiefer bei 25 724,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 143,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 621,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 360,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 151,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 761,00 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,71 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 117,44 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 46,35 EUR), RWE (+ 0,28 Prozent auf 57,22 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,28 EUR) und Commerzbank (-0,28 Prozent auf 38,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,97 Prozent auf 57,38 EUR), Daimler Truck (-4,84 Prozent auf 39,88 EUR), Hannover Rück (-4,70 Prozent auf 292,00 EUR), Rheinmetall (-3,96 Prozent auf 808,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,94 Prozent auf 571,20 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 376 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,01
|-0,99%
|Daimler Truck
|40,26
|-2,57%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,56
|-3,29%
|Hannover Rück
|291,80
|-3,38%
|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,80
|-3,36%
|QIAGEN N.V.
|45,03
|-0,31%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|RWE AG St.
|57,22
|0,70%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
|Vonovia SE
|16,88
|-0,59%
Indizes in diesem Artikel
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|-1,74%
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