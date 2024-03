LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

So bewegte sich der LUS-DAX am ersten Tag der Woche letztendlich.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent fester bei 18 276,00 Punkten.

Bei 18 288,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 176,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 404,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 16 706,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 032,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,15 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 633,00 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 2,25 Prozent auf 73,70 EUR), BMW (+ 2,04 Prozent auf 106,24 EUR), Zalando (+ 1,87 Prozent auf 25,12 EUR), adidas (+ 1,85 Prozent auf 203,95 EUR) und Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 507,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Sartorius vz (-2,96 Prozent auf 370,40 EUR), Porsche (-1,75 Prozent auf 91,88 EUR), Merck (-1,36 Prozent auf 159,60 EUR), Brenntag SE (-1,27 Prozent auf 78,00 EUR) und Infineon (-1,07 Prozent auf 30,88 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 537 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,427 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,11 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

