Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Kursverlauf
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24.07.2026 09:29:04
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne
Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 24 937,00 Punkte an.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 942,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 707,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 24 776,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 24 237,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der LUS-DAX bei 24 257,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,51 Prozent nach oben. 25 906,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,11 Prozent auf 134,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,62 Prozent auf 257,30 EUR), Fresenius SE (+ 1,26 Prozent auf 43,39 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 152,30 EUR) und Commerzbank (+ 1,18 Prozent auf 36,78 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil adidas (-5,18 Prozent auf 167,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 64,75 EUR), Brenntag SE (-1,04 Prozent auf 58,84 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,88 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 488 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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