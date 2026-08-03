Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Performance im Blick
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03.08.2026 09:28:34
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,60 Prozent fester bei 25 960,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 974,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 806,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 23 454,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 974,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 4,69 Prozent auf 38,59 EUR), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), adidas (+ 2,63 Prozent auf 163,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 370,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-0,87 Prozent auf 56,68 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 47,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 520,80 EUR), Hannover Rück (-0,08 Prozent auf 250,40 EUR) und BASF (-0,08 Prozent auf 50,36 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 524 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 215,454 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,90
|3,55%
|Airbus SE
|209,00
|2,90%
|BASF
|50,65
|0,28%
|Bayer
|47,74
|-1,20%
|Beiersdorf AG
|81,60
|1,12%
|Deutsche Telekom AG
|27,62
|3,06%
|Hannover Rück
|250,60
|0,08%
|MTU Aero Engines AG
|371,60
|2,60%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|520,80
|0,12%
|RWE AG St.
|56,44
|-1,33%
|SAP SE
|162,56
|2,24%
|Siemens AG
|284,95
|0,53%
|Siemens Healthineers AG
|38,50
|3,97%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,42
|1,87%
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