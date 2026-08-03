LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne

Der LUS-DAX bleibt auch am Montagmorgen in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,60 Prozent fester bei 25 960,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 974,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 806,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 23 454,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 974,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 4,69 Prozent auf 38,59 EUR), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), adidas (+ 2,63 Prozent auf 163,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 370,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-0,87 Prozent auf 56,68 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 47,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 520,80 EUR), Hannover Rück (-0,08 Prozent auf 250,40 EUR) und BASF (-0,08 Prozent auf 50,36 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 524 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 215,454 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at