Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Index-Performance im Blick 03.08.2026 09:28:34

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne

Der LUS-DAX bleibt auch am Montagmorgen in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,60 Prozent fester bei 25 960,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 974,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 806,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 23 454,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 974,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 4,69 Prozent auf 38,59 EUR), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), adidas (+ 2,63 Prozent auf 163,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 370,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-0,87 Prozent auf 56,68 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 47,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 520,80 EUR), Hannover Rück (-0,08 Prozent auf 250,40 EUR) und BASF (-0,08 Prozent auf 50,36 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 524 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 215,454 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 164,90 3,55% adidas
Airbus SE 209,00 2,90% Airbus SE
BASF 50,65 0,28% BASF
Bayer 47,74 -1,20% Bayer
Beiersdorf AG 81,60 1,12% Beiersdorf AG
Deutsche Telekom AG 27,62 3,06% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 250,60 0,08% Hannover Rück
MTU Aero Engines AG 371,60 2,60% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 520,80 0,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RWE AG St. 56,44 -1,33% RWE AG St.
SAP SE 162,56 2,24% SAP SE
Siemens AG 284,95 0,53% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 38,50 3,97% Siemens Healthineers AG
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