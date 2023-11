LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

Der LUS-DAX verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,09 Prozent auf 15 190,00 Punkte zurück.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 15 230,50 Punkte, das Tagestief hingegen 15 179,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 292,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 835,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, den Stand von 13 490,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,51 Prozent auf 9,79 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 129,90 EUR), Zalando (+ 1,33 Prozent auf 22,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,22 Prozent auf 25,62 EUR) und adidas (+ 1,21 Prozent auf 172,54 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,61 Prozent auf 23,87 EUR), Heidelberg Materials (-2,55 Prozent auf 66,48 EUR), Siemens Healthineers (-1,21 Prozent auf 47,40 EUR), BASF (-1,17 Prozent auf 43,36 EUR) und Sartorius vz (-1,13 Prozent auf 254,10 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 903 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 151,219 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

