LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich leichter

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

LUS-DAX-Marktbericht 21.04.2026 17:59:00

Der LUS-DAX schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.

Der LUS-DAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 0,94 Prozent auf 24 260,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 24 226,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 603,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der LUS-DAX auf 22 212,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 867,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 21 211,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,25 Prozent zurück. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 1,83 Prozent auf 72,40 EUR), RWE (+ 1,57 Prozent auf 58,26 EUR), Allianz (+ 1,41) Prozent auf 394,80 EUR), BASF (+ 1,12 Prozent auf 53,49 EUR) und Brenntag SE (+ 0,97 Prozent auf 60,38 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil MTU Aero Engines (-5,80 Prozent auf 311,90 EUR), Beiersdorf (-3,46 Prozent auf 74,70 EUR), Bayer (-3,36 Prozent auf 39,97 EUR), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR) und Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1 431,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 301 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 188,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

