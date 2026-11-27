Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,71 Prozent stärker bei 25 406,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25 326,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 434,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der LUS-DAX 25 604,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 367,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 23 777,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent. Bei 27 000,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 43,93 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 120,94 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 344,00 EUR) und Siemens (+ 1,62 Prozent auf 254,35 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,10 Prozent auf 32,60 EUR), adidas (-1,55 Prozent auf 171,05 EUR), Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 82,78 EUR), Symrise (-0,76 Prozent auf 96,44 EUR) und Henkel vz (-0,61 Prozent auf 87,86 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 272 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at