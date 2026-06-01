Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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XETRA-Handel im Blick 01.06.2026 17:58:32

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Der LUS-DAX ging stabil aus dem Handelstag.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 24 987,50 Punkten aus dem Montagshandel.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 899,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 302,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 302,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25 150,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 032,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 74,45 EUR), Brenntag SE (+ 1,34 Prozent auf 57,30 EUR), RWE (+ 1,25 Prozent auf 55,24 EUR) und Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1 207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), MTU Aero Engines (-3,67 Prozent auf 301,80 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR) und QIAGEN (-2,62 Prozent auf 30,82 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7 447 380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 205,659 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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