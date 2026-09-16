Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|XETRA-Handel im Blick
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16.09.2026 17:58:53
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester
Am Mittwoch verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent auf 25 554,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 355,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 602,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 756,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Stand von 23 407,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,02 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 137,12 EUR), RWE (+ 2,81 Prozent auf 59,92 EUR), HOCHTIEF (+ 2,59 Prozent auf 387,80 EUR), Symrise (+ 2,30 Prozent auf 91,46 EUR) und adidas (+ 1,94 Prozent auf 144,65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 78,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,57 Prozent auf 45,37 EUR), Commerzbank (-2,40 Prozent auf 41,45 EUR), Rheinmetall (-1,52 Prozent auf 1 013,00 EUR) und Siemens Healthineers (-1,31 Prozent auf 38,36 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 580 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,10 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
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|Rheinmetall Outperform
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|06.08.26
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,20
|0,52%
|Commerzbank
|41,66
|1,12%
|Deutsche Telekom AG
|28,90
|0,56%
|Henkel KGaA Vz.
|74,16
|0,71%
|HOCHTIEF AG
|397,40
|3,60%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,03
|1,58%
|Rheinmetall AG
|1 011,20
|0,28%
|RWE AG St.
|60,20
|0,84%
|SAP SE
|186,42
|0,23%
|Siemens Energy AG
|141,38
|3,89%
|Siemens Healthineers AG
|38,47
|1,05%
|Symrise AG
|90,94
|-0,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,26
|2,22%
|Vonovia SE
|17,84
|0,34%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 683,00
|0,73%