LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels fester

Am Morgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 15 061,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 097,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 995,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 685,50 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der LUS-DAX 16 110,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Wert von 12 749,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 7,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Zähler.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7,04 Prozent auf 272,10 EUR), Merck (+ 5,19 Prozent auf 153,10 EUR), SAP SE (+ 4,71 Prozent auf 126,84 EUR), Fresenius SE (+ 0,73 Prozent auf 24,97 EUR) und Henkel vz (+ 0,12 Prozent auf 67,16 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Heidelberg Materials (-3,45 Prozent auf 69,50 EUR), Deutsche Börse (-2,48 Prozent auf 153,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,13 Prozent auf 21,14 EUR), Rheinmetall (-2,10 Prozent auf 261,50 EUR) und BMW (-1,66 Prozent auf 96,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 149 473 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 144,247 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at