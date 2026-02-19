Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Index-Bewegung 19.02.2026 09:29:21

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 25 199,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 164,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 225,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 954,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 315,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 415,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,58 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 2,32 Prozent auf 75,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,89 Prozent auf 52,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,88 Prozent auf 41,15 EUR), Brenntag SE (+ 1,64 Prozent auf 55,66 EUR) und Vonovia SE (+ 1,60 Prozent auf 27,34 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Airbus SE (-5,52 Prozent auf 189,48 EUR), BASF (-2,02 Prozent auf 48,90 EUR), RWE (-1,48 Prozent auf 51,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,75 EUR) und Daimler Truck (-1,16 Prozent auf 41,83 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,08 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
