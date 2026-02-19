LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 25 199,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 164,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 225,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 954,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 315,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 415,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,58 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 2,32 Prozent auf 75,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,89 Prozent auf 52,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,88 Prozent auf 41,15 EUR), Brenntag SE (+ 1,64 Prozent auf 55,66 EUR) und Vonovia SE (+ 1,60 Prozent auf 27,34 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Airbus SE (-5,52 Prozent auf 189,48 EUR), BASF (-2,02 Prozent auf 48,90 EUR), RWE (-1,48 Prozent auf 51,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,75 EUR) und Daimler Truck (-1,16 Prozent auf 41,83 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,08 Prozent.

