LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,28 Prozent auf 25 320,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 350,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 266,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.12.2025, den Stand von 24 118,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 061,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Stand von 20 626,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 447,00 Zähler.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 131,35 EUR), Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 217,05 EUR), Merck (+ 0,78 Prozent auf 129,90 EUR), RWE (+ 0,71 Prozent auf 51,12 EUR) und Fresenius SE (+ 0,52 Prozent auf 49,91 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BASF (-1,40 Prozent auf 45,64 EUR), Brenntag SE (-1,22 Prozent auf 51,76 EUR), Scout24 (-1,10 Prozent auf 85,05 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 203,35 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 232,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 384 987 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 234,663 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,45 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

