LUS-DAX-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im LUS-DAX

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,92 Prozent auf 24 553,50 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 249,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 562,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 24 490,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 25 236,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 034,00 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,051 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,77 Prozent auf 66,43 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 172,24 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 261,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 228,20 EUR) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 121,70 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-1,57 Prozent auf 154,26 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 72,10 EUR), Symrise (-1,15 Prozent auf 75,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,05 Prozent auf 86,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 49,14 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 491 800 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at