WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

LUS-DAX aktuell 30.01.2026 15:58:46

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,28 Prozent auf 24 538,50 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 315,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 583,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 24 522,50 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 24 128,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 21 684,00 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,112 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 266,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit adidas (+ 4,43 Prozent auf 149,85 EUR), SAP SE (+ 3,91 Prozent auf 171,06 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25 Prozent auf 33,19 EUR), Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 145,55 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (-0,97 Prozent auf 24,59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), BASF (-0,37 Prozent auf 45,79 EUR), Continental (-0,27 Prozent auf 66,92 EUR) und GEA (-0,08 Prozent auf 60,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 3 257 400 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

