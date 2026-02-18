SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 18.02.2026 15:59:07

LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX

LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX performt aktuell positiv.

Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent stärker bei 25 227,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 262,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 038,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25 311,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 185,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 855,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,69 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 1 677,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,87 Prozent auf 202,50 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 244,10 EUR), Commerzbank (+ 3,27 Prozent auf 34,41 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-8,13 Prozent auf 45,31 EUR), Brenntag SE (-4,14 Prozent auf 55,08 EUR), Zalando (-2,88 Prozent auf 20,94 EUR), BASF (-2,35 Prozent auf 49,43 EUR) und Vonovia SE (-1,97 Prozent auf 26,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 884 888 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten