LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX

Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent stärker bei 25 227,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 262,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 038,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25 311,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 185,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 855,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,69 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 1 677,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,87 Prozent auf 202,50 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 244,10 EUR), Commerzbank (+ 3,27 Prozent auf 34,41 EUR) und Infineon (+ 2,65 Prozent auf 45,76 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-8,13 Prozent auf 45,31 EUR), Brenntag SE (-4,14 Prozent auf 55,08 EUR), Zalando (-2,88 Prozent auf 20,94 EUR), BASF (-2,35 Prozent auf 49,43 EUR) und Vonovia SE (-1,97 Prozent auf 26,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 884 888 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

