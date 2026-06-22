LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Zum Handelsende gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent auf 25 136,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 181,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 897,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 24 778,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der LUS-DAX 22 212,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 298,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Zalando (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), HOCHTIEF (+ 3,13 Prozent auf 527,00 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR) und BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Scout24 (-2,99 Prozent auf 72,95 EUR), GEA (-2,10 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und EON SE (-1,22 Prozent auf 17,81 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 10 473 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at