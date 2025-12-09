BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Index im Fokus
|
09.12.2025 12:27:46
LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag
Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,31 Prozent auf 24 102,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 028,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 185,50 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 781,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 798,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der LUS-DAX noch bei 20 306,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,73 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), GEA (+ 1,91 Prozent auf 55,90 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,12 Prozent auf 253,60 EUR) und Beiersdorf (+ 1,09 Prozent auf 89,04 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-1,29 Prozent auf 37,13 EUR), Daimler Truck (-1,23 Prozent auf 37,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 158,50 EUR), Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 47,18 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 219,80 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 709 784 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
14:53
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 250 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:22
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Market-Perform (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.12.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)