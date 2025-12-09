LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,31 Prozent auf 24 102,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 028,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 185,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 781,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 798,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der LUS-DAX noch bei 20 306,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,73 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), GEA (+ 1,91 Prozent auf 55,90 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,12 Prozent auf 253,60 EUR) und Beiersdorf (+ 1,09 Prozent auf 89,04 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-1,29 Prozent auf 37,13 EUR), Daimler Truck (-1,23 Prozent auf 37,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 158,50 EUR), Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 47,18 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 219,80 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 709 784 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at