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LUS-DAX im Blick 04.06.2026 12:27:08

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

LUS-DAX-Handel am Donnerstagmittag.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,90 Prozent fester bei 24 908,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 987,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 713,50 Zähler.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 900,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 273,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 24 263,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,39 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4,57 Prozent auf 163,06 EUR), Scout24 (+ 4,11 Prozent auf 74,75 EUR), Airbus SE (+ 2,86 Prozent auf 174,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,58 Prozent auf 36,95 EUR) und Merck (+ 2,25 Prozent auf 136,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-4,20 Prozent auf 84,30 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 157,30 EUR), RWE (-1,19 Prozent auf 56,46 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 187,20 EUR) und Siemens (-0,62 Prozent auf 273,30 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 156 404 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,443 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 176,66 4,50% Airbus SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,56 4,33% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 85,49 -2,43% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 49,23 -1,46% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 138,95 4,28% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 30,87 -1,18% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 192,60 0,10% Rheinmetall AG
RWE AG St. 55,80 -1,86% RWE AG St.
SAP SE 161,62 3,31% SAP SE
Scout24 74,60 3,47% Scout24
Siemens AG 272,00 -0,84% Siemens AG
Siemens Energy AG 159,46 0,05% Siemens Energy AG

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