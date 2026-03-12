LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig verändert.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,07 Prozent aufwärts auf 23 650,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 23 662,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 345,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 922,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22 662,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,73 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 13,13 Prozent auf 22,75 EUR), RWE (+ 3,59 Prozent auf 55,46 EUR), Daimler Truck (+ 3,36 Prozent auf 43,41 EUR), Hannover Rück (+ 3,31 Prozent auf 255,60 EUR) und Symrise (+ 3,22 Prozent auf 72,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-3,98 Prozent auf 26,06 EUR), Commerzbank (-2,41 Prozent auf 30,76 EUR), Continental (-2,31 Prozent auf 62,58 EUR), Siemens (-1,75 Prozent auf 224,20 EUR) und Infineon (-1,25 Prozent auf 41,03 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 004 155 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,160 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

