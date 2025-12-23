GEA Aktie
LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
Um 15:57 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,06 Prozent auf 24 315,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 341,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 250,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 232,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 23 538,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 876,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1,27 Prozent auf 35,91 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 44,61 EUR), EON SE (+ 1,02 Prozent auf 15,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 223,80 EUR) und Vonovia SE (+ 0,83 Prozent auf 24,23 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Daimler Truck (-0,77 Prozent auf 37,13 EUR), Zalando (-0,55 Prozent auf 25,14 EUR), GEA (-0,52 Prozent auf 57,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,65 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 129 465 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
