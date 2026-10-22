Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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22.10.2026 15:58:50
LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags
Um 15:56 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 25 550,00 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 317,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 563,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 689,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 160,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 111,00 Punkten berechnet.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,07 Prozent auf 44,99 EUR), Merck (+ 3,37 Prozent auf 147,05 EUR), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 214,55 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 313,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,65 Prozent auf 25,92 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-5,01 Prozent auf 126,94 EUR), HOCHTIEF (-2,99 Prozent auf 362,80 EUR), Infineon (-2,83 Prozent auf 51,59 EUR), Siemens (-2,01 Prozent auf 261,40 EUR) und MTU Aero Engines (-1,76 Prozent auf 341,20 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die QIAGEN-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 976 069 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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