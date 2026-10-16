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Kursentwicklung im Fokus 16.10.2026 15:58:26

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX befindet sich heute im Aufwind.

Am Freitag gewinnt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,82 Prozent auf 25 685,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 456,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 696,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 497,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 860,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 061,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,56 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,35 Prozent auf 69,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,29 Prozent auf 41,26 EUR) und Fresenius SE (+ 2,93 Prozent auf 45,14 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Beiersdorf (-0,32 Prozent auf 81,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Vonovia SE (-0,12 Prozent auf 16,75 EUR) und Infineon (-0,04 Prozent auf 52,45 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 230 315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,308 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 81,28 -0,15% Beiersdorf AG
BMW AG 56,48 2,32% BMW AG
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,82 1,40% Fresenius SE & Co. KGaA
Henkel KGaA Vz. 78,42 0,62% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 51,65 -2,95% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 545,40 0,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 089,20 5,40% Rheinmetall AG
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
Siemens AG 266,75 -1,39% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,24 1,85% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,71 -0,89% Vonovia SE

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