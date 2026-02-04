Beiersdorf Aktie

Index-Bewegung 04.02.2026 12:27:28

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag

Aktuell legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch sinkt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 24 727,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 874,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 618,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 566,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 884,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 443,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,657 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 6,29 Prozent auf 55,08 EUR), Symrise (+ 3,89 Prozent auf 72,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), Continental (+ 3,29 Prozent auf 70,24 EUR) und BASF (+ 3,23 Prozent auf 48,93 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-6,97 Prozent auf 220,10 EUR), Scout24 (-6,09 Prozent auf 74,80 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), Deutsche Bank (-3,58 Prozent auf 32,57 EUR) und SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 092 569 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203,142 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
