Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Bewegung
|
04.02.2026 12:27:28
LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag
Am Mittwoch sinkt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 24 727,50 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 874,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 618,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 566,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 884,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 443,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,657 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 6,29 Prozent auf 55,08 EUR), Symrise (+ 3,89 Prozent auf 72,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), Continental (+ 3,29 Prozent auf 70,24 EUR) und BASF (+ 3,23 Prozent auf 48,93 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-6,97 Prozent auf 220,10 EUR), Scout24 (-6,09 Prozent auf 74,80 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), Deutsche Bank (-3,58 Prozent auf 32,57 EUR) und SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 092 569 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203,142 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|48,85
|-1,17%
|Beiersdorf AG
|104,35
|0,63%
|Brenntag SE
|55,90
|-1,62%
|Continental AG
|70,74
|-0,98%
|Deutsche Bank AG
|30,69
|-4,47%
|Deutsche Telekom AG
|30,53
|0,79%
|Heidelberg Materials
|211,10
|-1,59%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,42
|-2,75%
|SAP SE
|167,66
|-0,68%
|Scout24
|74,30
|-1,20%
|Siemens AG
|244,55
|0,91%
|Symrise AG
|73,34
|0,58%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,65
|-3,83%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 480,00
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.