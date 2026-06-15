Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|LUS-DAX-Performance im Blick
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15.06.2026 09:29:48
LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX
Um 09:26 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,33 Prozent aufwärts auf 25 066,00 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 736,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 102,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 302,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 447,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,04 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 5,58 Prozent auf 329,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,91 Prozent auf 191,10 EUR), Vonovia SE (+ 3,58 Prozent auf 21,12 EUR), Deutsche Bank (+ 3,51 Prozent auf 29,75 EUR) und Continental (+ 3,35 Prozent auf 74,72 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil RWE (-1,43 Prozent auf 56,64 EUR), Rheinmetall (-1,13 Prozent auf 1 192,00 EUR), Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 247,90 EUR), EON SE (-0,30 Prozent auf 18,36 EUR) und Merck (+ 0,38 Prozent auf 133,75 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 799 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,64 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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