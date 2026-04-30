Lushang Property legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lushang Property hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 900,4 Millionen CNY gegenüber 867,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at