Lushang Property legte Quartalsergebnis vor

Lushang Property hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Lushang Property ebenfalls ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 865,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at