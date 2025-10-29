Lushang Property öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lushang Property hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 807,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 877,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at