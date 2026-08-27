Lushang Property: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lushang Property hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 903,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at