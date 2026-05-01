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01.05.2026 06:31:29
Luster LightTech A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Luster LightTech A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,79 Prozent auf 597,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 614,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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